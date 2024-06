"Ora sobrietà e non pettegolezzi"

Una preghiera nella sua università, che lo ha visto studente, professore e rettore. Poi il viaggio verso Piacenza, dove Franco Anelli è nato 60 anni fa, dove abita ancora la mamma 93enne e dove ieri si sono svolti i suoi funerali, ai quali ha partecipato anche il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. In mattinata è arrivato anche il messaggio di cordoglio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: "Il professor Anelli era persona di profonda umanità oltre che di grande competenza e cultura. Tra i più illustri esponenti della comunità accademica italiana, ha dedicato la sua vita alla formazione delle giovani generazioni". Von der Leyen ricorda la sua visita nel 2022, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della Cattolica: "Rimasi colpita dalla sua capacità di dialogo con i giovani e dalla sua dedizione all’ateneo". Nella preghiera di suffragio in aula magna, l’arcivescovo Mario Delpini ha invitato alla sobrietà contro i pettegolezzi sulla tragica fine del rettore, il 23 maggio: "L’incomprensibile che sconcerta, il non trovare spiegazioni nonostante il cercare, l’immaginare, lo speculare; l’enigma è lo smarrirsi di un pensiero troppo semplice, banale, intrappolato nel meccanismo di causa-effetto. Chiediamo la grazia della discrezione che sa compatire, di quella sobrietà che preferisce il silenzio alle inutili parole di circostanza".

Si.Ba.