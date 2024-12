Ora Babbo Natale è in spedizione all’ospedale Buzzi

"Che successo le Scatole di Natale!". Il Mercato di Wagner ringrazia tutti i clienti e i membri della Community “Scatole di Natale“ per i regali portati tutti i giorni nella saletta interna, dove sono stati raccolti per essere poi distribuiti a favore dei più fragili. Lunedì, alle 15, Babbo Natale Wagner farà ivisita ai reparti di pediatria e ortopedia infantile dell’Ospedale dei Bambini Buzzi, in via Castelvetro, con i pacchi che il Mercato ha finanziato oltre a quelli che i clienti hanno donato.

Invece domani, 21 dicembre, dalle 10 alle 13, proprio il Mercato di Wagner riceverà la visita di Babbo Natale, che saluterà i clienti con omaggi per i più piccoli, foto e auguri per tutti.