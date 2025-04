Opere sul viadotto della A7. Due anni di disagi in vista

Chiusa via Roma per lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto A7: due anni di disagi previsti. A partire dalle 8 del prossimo 7 aprile, sarà chiuso al traffico il sottopasso di via Roma nel Comune di Binasco, per consentire l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto autostradale della A7 che scavalca la via. La chiusura del tratto, che durerà fino al termine dei lavori, previsto per il 26 febbraio 2027, comporterà quasi due anni di disagi per i residenti e i pendolari. L’intervento, che fa parte di un progetto europeo di miglioramento delle infrastrutture autostradali, è finalizzato a garantire la sicurezza del transito di convogli pesanti superiori alle 44 tonnellate. In particolare, sarà necessario procedere alla sostituzione dell’impalcato esistente del viadotto, operazione che richiede la chiusura del tratto di Via Roma sottopassante l’Autostrada A7, per entrambe le direzioni di marcia. Nonostante la durata e la complessità dell’intervento, i disagi saranno limitati al massimo grazie a una serie di misure pensate per garantire la continuità della viabilità.

Mas.Sag.