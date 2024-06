"Opere olimpiche nei tempi. A luglio il ghiaccio per il bob"

Nella prima settinana di luglio ci sarà il ghiaccio sulla pista da bob di Cortina d’Ampezzo. Ad annunciarlo è Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nel corso di una conferenza stampa in quel della stazione Centrale di Milano. Un annuncio nell’ambito di un discorso più ampio: quello col quale il ministro ha negato ritardi nella realizzazione delle infrastrutture e delle opere utili alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. "Sulle infrastrutture per le Olimpiadi siamo pienamente in tabella di marcia, lo dico a chi esplicita dubbi ogni tanto – ha esordito Salvini –. Dalla variante di Tirano, alle infrastrutture in Valtellina e a quelle di Milano, siamo assolutamente in linea con tempi. E anche per quanto riguarda la pista da bob di Cortina, avremo il ghiaccio nella prima settimana di luglio. Si è recuperato tempo lavorando con buona lena, alla lombarda".

Proprio ieri, nel frattempo, ola Giunta provinciale di Trento ha approvato il protocollo di intesa per la candidatura di Trentino, Lombardia e Veneto ai Giochi olimpici invernali giovanili del 2028. "L’adesione e il sostegno alla proposta di candidatura avanzata dalla Regione Lombardia – ha fatto sapere Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento – nasce sul solco della proficua collaborazione avviata per l’organizzazione dei Giochi del 2026. Ospitare l’evento anche in Trentino significherebbe massimizzare ulteriormente gli investimenti olimpici sul territorio".

Gi.An.