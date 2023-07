Operazione “Smart” a Milano: record di infrazioni, 57 patenti ritirate

Controlli a tappeto durante il fine settimana da parte delle forze dell’ordine.

Fermati per i controlli di routine 4.294 veicoli, sono stati emessi 621 verbali di infrazione al Codice della strada, effettuati 39 tra fermi e sequestri, sottoposti ad alcol test 3354 guidatori, 63 sono rosultati positivi, 8 positivi all’uso di sostanze stupefacenti e ritirate 57 patenti. Sono i numeri dell’operazione "Smart 2023", il servizio di monitoraggio delle aree "a rischio" del territorio, svolta nella notte tra sabato e domenica, in collaborazione con Prefettura, carabinieri e polizia, nelle strade di 126 comuni delle province di Milano e di Brescia. Sono 450 gli agenti che sono stati impiegati, con 260 mezzi della polizia locale e 136 strumentazioni come alcol e drug test. L’operazione "Smart", finanziata da Regione Lombardia, andrà avanti per tutto il periodo estivo: "Vogliamo dare un segnale preciso della presenza concreta della polizia locale e delle forze dell’ordine sul territorio, sia sul versante della sicurezza stradale che della sicurezza urbana - commenta l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa - e gli ottimi risultati delle attività di ieri sera ne sono una conferma. La loro presenza svolge da sola una funzione di deterrenza". I controlli sulle strade secondo l’assessore "sono fondamentali, in modo particolare - conclude - nei week-end quando aumenta il rischio di incidenti legati alla guida in stato di ebrezza e di alterazione da sostanze".