Operazione parco, ma il nuovo allarme preoccupa

La città sotto i ferri dopo il maltempo. A Cernusco non si sono mai interrotti gli interventi per sistemare i 450 alberi abbattuti dai nubifragi estivi. Dopo le operazioni più urgenti adesso è il turno del parco di Villa Uboldo, la ditta incaricata della manutenzione è al lavoro con mezzi speciali per rimettere in sicurezza lo storico giardino che si affaccia sul Naviglio. Prossima tappa, il Bosco del Fontanone, con il nucleo della protezione civile e il Parco Est delle Cave che stanno valutando il da farsi. Ci sono voluti mesi per prendersi cura del patrimonio arboreo e già si trema per il nuovo allarme meteo: un’altra ondata nera che fa temere il peggio anche nell’hinterland. Solo per coprire le spese per il ripristino delle prime piante cadute a luglio sono stati spesi 50mila euro. Poi, ne sono stati messi a disposizione altri 250mila. Bar.Cal.