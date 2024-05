Operaio precipita dal tetto di un capannone in ristrutturazione ad Assago: è grave

Assago (Milano), 24 maggio 2024 - Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Paura stamattina in un cantiere nel Milanese, dove un operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito cadendo dal tetto di un capannone in ristrutturazione. L’infortunio si è verificato alle 11,16 in via Volta, ad Assago. Il quarantenne è precipitato da un'altezza di circa 7 metri e ha battuto la testa procurandosi un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elisoccorso e ambulanza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro