Operaio di 48 anni amputato delle dita della mano in una ditta milanese

È stato portato d’urgenza all’ospedale Humanitas, dove il personale medico cercherà di salvargli le dita della mano, amputate di netto dallo strumento che stava utilizzando in azienda. È successo ieri, poco dopo le 12, in una ditta in via Cannizzaro che realizza scenografie. Per circostanze ancora al vaglio della polizia locale, un operaio di 48 anni, residente a Milano, stava lavorando sotto uno strumento per sagomare il materiale quando l’apparecchio gli ha tagliato di netto le dita della mano. Da chiarire l’origine dell’infortunio, se si è trattato di un errore umano o malfunzionamento dello strumento.