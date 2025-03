Operai sulle gru per gli stipendi. Poi la promessa

Protesta ad alta quota: operai salgono sulla gru per rivendicare stipendi arretrati. Momenti di forte tensione nel cantiere edificatorio del Gruppo Caltagirone in via Fabiani, dove quattro operai sono saliti ieri mattina su una gru alta circa 30 metri per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. La protesta è partita alle 10 del mattino e dopo diverse ore l’emergenza si è conclusa quando i lavoratori sono scesi uno dopo l’altro, a seguito delle garanzie ricevute sui pagamenti. Dei quattro operai gli ultimi a scendere sono stati i due che si erano arrampicati fino in cima. L’episodio si inserisce in un clima di crescente malcontento tra gli operai del cantiere. Già nella giornata precedente si erano registrate manifestazioni di protesta, seppur senza azioni rischiose come quella di ieri. Non avendo ricevuto garanzie ieri alcuni hanno alzato il livello della protesta. Tuttavia, non è la prima volta che avvengono episodi simili in questo stesso cantiere: il 4 dicembre scorso un’altra protesta aveva visto alcuni lavoratori salire su una gru, seppur in un’ala diversa del sito De Gasperi Ovest.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine, ma a differenza della precedente protesta del 4 dicembre, questa volta i lavoratori hanno deciso autonomamente di scendere, rassicurati dalle promesse ricevute. Anche in quell’occasione, il motivo della mobilitazione era legato al mancato pagamento da parte di una ditta subappaltatrice. La situazione nel cantiere rimane tesa e le istituzioni locali monitorano attentamente gli sviluppi per evitare ulteriori episodi simili e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Mas.Sag.