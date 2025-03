Opera, crescono i circoli FdI. Sedi virtuali quasi ovunque: "Ci radichiamo sul territorio"

È boom di circoli di Fratelli d’Italia nel sud Milano. I meloniani hanno sedi virtuali in tutti i comuni del sud a eccezione di Locate e Lacchiarella. In provincia di Milano su 132 comuni ci sono circoli in 90 comuni. Tramontate le sedi fisiche dei partiti che hanno costi di gestione elevati, restano solo quelle del Pd presenti in quasi tutti i comuni, gli iscritti di FdI si incontrano on line e quando è necessario affittano sale o centri civici per incontri di persona. Gli ultimi circoli nati in ordine di tempo sono quelli di Cusago, Noviglio, Rosate. Una crescita dovuta anche ai vertici provinciali. "I congressi comunali sanciscono un momento di maturazione del partito che di fatto, dalle più piccole realtà alle grandi città, sostituisce i nominati dall’alto con gli eletti dal basso affinché sia la base stessa a scegliere i propri riferimenti territoriali, come già avvenne lo scorso anno nei congressi provinciali. Una nuova classe dirigente emergerà quindi da questi congressi dando nuova linfa a Fratelli d’Italia che oggi ha l’onore e l’onere di rappresentare il primo partito in Provincia, così come in Italia - spiega Pino Pozzoli, vicepresidente provinciale di FdI e presidente del circolo di Opera -. Radicamento sul territorio, merito e competenza sono le basi per affermarsi e continuare a crescere nel tempo ma la nostra comunità politica ha tutti gli strumenti e la caparbietà per migliorarsi giorno dopo giorno". Nel sud Milano sono stati eletti presidenti a Corsico Luigi Rapetti, a Pieve Emanuele, Giuseppe Galdiero, a Opera Pino Pozzoli. A Rosate, ultimo nato, il nuovo circolo sarà presieduto da Eleonora Parodi che è anche consigliere di opposizione. Molti di questi comuni vedono il centrodestra all’opposizione al livello amministrativo, a esclusione di Rozzano che nominerà il presidente di Circolo oggi.

Massimiliano Saggese