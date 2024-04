"On the Rocks". Lunghe file in San Fedele Durante la Milan Design Week, Bottega Veneta presenta On The Rocks, un'installazione a Palazzo San Fedele in collaborazione con Cassina e Fondation Le Corbusier. Protagonista è uno sgabello LC14 Cabanon, reinterpretato con una speciale finitura in legno bruciato ispirata da una scatola di whisky trovata da Le Corbusier sulla spiaggia nel 1952.