Omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi: sei arresti. Il mandante è Andrea Beretta, l’ex leader della Nord

Milano, 11 aprile 2025 – Svolta nelle indagini sull'omicidio del capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi, ucciso a 69 ann, in un agguato armato il 29 ottobre 2022 fuori casa a Milano, nel quartiere di Figino, pochi minuti prima della partita di campionato Inter Sampdoria.

Gli arresti

La Squadra mobile di Milano, coordinata dal pm della Dda Paolo Storari, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per i presunti mandanti e autori materiali dell'omicidio. Sei gli arresti effettuati, tutti collegati al mondo ultrà interista. Tra loro c’è l'ex leader della Curva Nord nerazzurra Andrea Beretta, 49 anni, a lungo braccio destro della vittima, di cui avrebbe ordinato l’omicidio. Il movente è dunque riferibile alla spartizioni dei ricavi fruttati dalla gestione della curva nord (biglietti, parcheggi, trasferte etc).

Le dichiarazioni rese da Beretta da quando è diventato collaboratore di giustizia, dopo l'arresto per l'omicidio di Antonio Bellocco, hanno avuto un ruolo nella risoluzione del caso. Parole riscontrate poi dalla Squadra mobile di Milano.

L’esecutore materiale

L'esecutore materiale dell'omicidio è stato catturato nella mattinata di venerdì in una città della Bulgaria vicino al Mar Nero: sarebbe stato lui, secondo le indagini degli investigatori della Omicidi della Squadra mobile guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo, a esplodere i cinque colpi di pistola marca Luger 9×19 di fabbricazione ceca la sera del 29 ottobre 2022, due dei quali hanno ucciso Vittorio Boiocchi sotto casa in via Fratelli Ottemperanza. Stando a quanto ricostruito dagli accertamenti dei pm Stefano Ammendola e Paolo Storari, tutte le persone coinvolte nel raid omicida ruotano attorno al mondo ultrà nerazzurro. A ordinare l'agguato, avvenuto prima della partita Inter-Sampdoria, sarebbe stato appunto Andrea Beretta.