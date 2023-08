“Sono divorata dai sensi di colpa”, la lettera di Aurora all’amica Sofia Castelli uccisa da Zakaria Atqaoui

Cologno Monzese (Milano), 7 agosto 2023 - E’ divorata da un senso di colpa (ingiusto) e da un dolore lancinante, Aurora Fiameni, l’amica di Sofia Castelli. Lei dormiva in una stanza della casa mentre in un’altra Zakaria Atqaoui ammazzava brutalmente Sofia. Si era fermata a dormire dall’amica del cuore, dopo la notte passata insieme in discoteca, e non si è accorta di nulla di quanto accaduto.

Ora affida a Instagram una lettera tanto disperata quanto dolce destinata ad Sofia. “Sono Auri, la tua migliore amica”, è l’incipit.

Da Instagnam

Amiche da bambine sempre Auri&Sofi Sofi&Auri, unite da quella amicizia speciale che quando si spezza tragicamente lascia un vuoto incolmabile in chi è sopravvistuto. E che non riesce a farsi una ragione per non aver capito quanto stava succedendo nella camera accanto.

Da Instagram

Aurora continua nella sua lettera all’amica. C’è tutto il senso di vuoto, di un futuro che non c’è più che la stringe in una morsa di dolore cieco, nelle sue parole

Da Instagram

C’è la rabbia verso l’assassino, “quell’animale”, ma anche la promessa di essere sempre accanto nel cuore e nella mente

Da Instagram

E a chiudere la lettera , la promessa quella che solo i giovani hanno il coraggio di fare. Per sempre Auri&Sofi Sofi&Auri