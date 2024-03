Oltre 800 firme per salvare la sezione lattanti

Più di 800 firme per salvare la sezione “lattanti“ del nido (che accoglie bimbi dai tre ai 12 mesi) di via Pergolesi 17 e chiedere al Comune di Milano di non chiudere una delle tre sezioni della scuola dell’infanzia. "Dodici posti nel primo, 25 nella seconda – spiegano i genitori –: così viene tolta la possibilità a 37 bambini e bambine che risiedono nei Municipi 2 e 3 la possibilità di accedere a due servizi educativi di eccellenza e si obbligano i genitori a ricorrere a strutture educative private/accreditate o a compiere lunghi spostamenti casa-scuola". "Mio figlio è già alla materne e avrei iscritto il fratellino nella stessa struttura – racconta una mamma –: abbiamo saputo che non ci sarebbe stata più la sezione lattanti durante l’open day. Abbiamo perso tempo e devo capire come giocare d’incastri dividendomi tra due scuole". La sezione lattanti "ha sempre lunghe liste di attesa – ricordano i genitori –: questo metterà in grande difficoltà 12 famiglie e soprattutto quelle donne che devono rientrare al lavoro dopo un periodo di maternità". La preoccupazione è poi per la perdita della terza sezione: i bimbi saranno smistati nelle due classi, "perdendo alcuni compagni ed educatrici di riferimento a dispetto della continuità". Non solo: "I nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia Pergolesi saranno ridotti da 30 a solo 6: questa riduzione di posti inaspettata, obbligherà certamente moltissime famiglie ad iscrivere “fratelli e sorelle” in strutture differenti e distanti".

I genitori chiedono un dietrofront, promettendo che si avvarranno "di tutti gli strumenti in nostro possesso per evitare che questa lodevole esperienza educativa e formativa vada perduta". "Questa scuola si è distinta negli anni per il suo progetto educativo organico sull’intero ciclo 0-6 anni, anche grazie ad una struttura raccolta e alla stretta collaborazione del suo personale – concludono –. Tutto ciò rischia di andare perso" nonostante gli investimenti fatti: nuovi infissi, rifacimento dei bagni, imbiancatura pareti, rifacimento degli spazi gioco esterni e arredi nuovi.Si.Ba.