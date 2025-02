Oltre 400 segnalazioni di abbandono scolastico. Il Comune lancia l’Osservatorio sulla dispersione

Dal 2021 ad oggi a Milano si sono contate oltre 400 segnalazioni di mancato assolvimento dell’obbligo scolastico o di abbandono precoce della scuola. Dati raccolti dal Comune, dati che hanno convinto la stessa amministrazione a lanciare un bando esplorativo per reclutare realtà del terzo settore interessate a costituire un Osservatorio sulla Dispersione Scolastica finalizzato ad approfondire e prevenire il fenomeno. Oltre il 33% degli studenti dell’ultimo anno della scuola media non ha competenze adeguate in lingua italiana (dato Invalsi 2021). E questa situazione "dipende soprattutto dalla presenza di una proporzione di popolazione straniera elevata, sopra i livelli nazionali". Secondo i riscontri del Ministero dell’Istruzione, la percentuale di popolazione straniera frequentante le scuole medie e superiori a Milano è "più del doppio rispetto alla media nazionale ed è passata dal 10,1% al 22,1% nelle secondarie di primo grado e dal 7,5% al 18% in quelle di secondo grado. Da qui le conclusioni della determina dirigenziale pubblicata da Palazzo Marino per l’Osservatorio: "I dati raccolti nel 2024 hanno rinforzato l’idea della necessità di un Osservatorio, che avverrà attraverso la selezione di partner con adeguate competenze, attraverso un percorso di co-progettazione che vedrà il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella delicata azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, con particolare attenzione all’Ufficio Scolastico, agli Istituti comprensivi, e alle Università". La domanda di partecipazione deve essere inviata via posta elettronica certificata entro il 28 febbraio all’indirizzo:areaserviziscolasticiededucativi@pec.comune.milano.it.Gi.An.