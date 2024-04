Oltre 15mila ragazzi. E c’è la nuova laurea in “Interaction Design“

Oltre 15mila studenti ieri al campus di piazza Leonardo del Politecnico di Milano per l’Open Day: una giornata durante la quale i ragazzi hanno potuto toccare con mano il “mondo Politecnico” visitando gli stand interattivi, confrontandosi con docenti, ricercatori e studenti per scoprire le opportunità formative dell’ateneo, dalle lauree triennali e magistrali ai dottorati di ricerca. In più è stata presentata la nuova laurea triennale in Interaction Design, un percorso all’avanguardia che prepara gli studenti ad affrontare sfide digitali e fisiche. I laureati e le laureate potranno intraprendere una varietà di ruoli professionali, dallo User experience designer al Designer di prodotti interattivi. In particolare, potranno progettare l’interazione tra utenti e prodotti o sistemi, cercando di rendere l’esperienza più intuitiva, efficace e gradevole. Seguiranno due settimane di presentazioni online dei corsi di studio, dei servizi agli studenti e dei Poli territoriali.