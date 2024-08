"Oltre 10 anni di impegno. Adesso la svolta giuridica"

"Da anni ci battiamo sostenendo che le multe degli autovelox siano illegittime. La sentenza di Cassazione su viale Fulvio Testi è l’ennesima dimostrazione". Lo sottolinea Mario Gatto, che presiede l’associazione Globoconsumatori con sede ad Alessandria e che da oltre 10 anni segue i ricorsi di automobilisti. "Le apparecchiature elettroniche per rilevare la velocità – ribadisce – non sono mai state omologate dal ministero competente ma solo approvate a livello amministrativo". A segnare la svolta, spiega "è stata la sentenza di Cassazione 10505/2024 pubblicata lo scorso 18 aprile e che riguardava una vicenda di Treviso: multa annullata, per mancata omologazione". E c’è di più: "I giudici sottolineano che l’omologazione deve avvenire da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Non è sufficiente un’approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mediante determine dirigenziali". M.V.