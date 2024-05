Olimpiadi, imprese fiduciose: "Fatturato in aumento del 10%. Serve il modello Fuorisalone"

Le Olimpiadi 2026 come un Fuorisalone-bis. Gli imprenditori milanesi credono che i Giochi invernali in programma tra meno di due anni provocheranno benefici per il territorio e propongono di seguire il modello della Design Week. Il 54% degli operatori economici prevede incrementi sul fatturato fino al 10% (il 73% degli imprenditori) e al di sopra del 20% (per il 27%).

Ma emerge anche una richiesta di maggiori informazioni sull’evento: il 52% dichiara di essere poco informato e il 15% non lo è affatto. I Giochi potrebbero portare vantaggi soprattutto in termini di presenze turistiche (83%), nuovi eventi attrattivi (81%), migliore conoscenza dei nostri territori (79%), nuove infrastrutture e miglioramento di quelle esistenti (78%) ed anche come incentivo alla pratica degli sport legati alla montagna (74%). L’87% delle imprese milanesi chiede di poter organizzare eventi ed iniziative speciali come accade al Fuorisalone e concerti, notti bianche, feste di via.

È quanto emerge dal sondaggio promosso da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – con i dati elaborati dall’Ufficio Studi – sulle ricadute per le imprese con l’evento a Cinque Cerchi. Hanno risposto al sondaggio oltre 500 attività. "Le imprese del terziario milanese – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – credono nei benefici economici che avranno i Giochi, soprattutto per quanto riguarda la crescita del turismo. E puntano anche su eventi diffusi sul modello del Fuorisalone. Ma chiedono più informazioni sullo svolgimento delle manifestazioni".

Da oggi a domenica, nella sede di Confcommercio in corso Venezia 47, è in programma “Sport per ben essere“. Domenica dedicata alle Olimpiadi.