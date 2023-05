Olimpiadi della Robotica 26 giovani di 13 istituti si sfidano alla Fanuc

Ieri e oggi. Ventisei studenti di 13 istituti tecnici e professionali del territorio sono impegnati nella prima edizione delle "Olimpiadi della robotica" alla Fanuc, leader mondiale nel campo della robotica, del controllo numerico e dell’automazione industriale. Prove teoriche e pratiche nella sede di via Lodi, punto di riferimento nazionale per l’industry 4.0. Ieri a dare il via al concorso di robotica industriale c’erano Marco Delaini, managing director e Alessandro Scarabelli (nella foto), direttore generale di Assolombarda, che ha patrocinato l’evento. "L’appuntamento dimostra con i fatti, l’interesse di questa azienda verso la formazione, i giovani e la cultura dell’automazione industriale - ha dichiarato Scarabelli -. Si tratta di un concorso di robotica industriale che si rivolge al mondo della scuola tecnica e professionale e che mette in luce il significativo impatto della robotica sulla nostra società. Come Assolombarda ringrazio Fanuc, un vanto per il nostro territorio, per l’impegno, oltre che per la scelta di investire sulle risorse più preziose di cui un’azienda possa disporre: il capitale umano. Una circostanza che si percepisce solo entrando in contatto con questa azienda, che davanti alla sua capacità di innovare mette sempre al centro l’uomo e il suo territorio".

Ro.Ramp.