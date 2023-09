Olimpiadi, avanti PalaItalia. Via alla seconda fase di lavori

Cts Eventim ha iniziato la seconda fase dei lavori di costruzione di quella che diventerà l’arena indoor multifunzionale più grande e moderna d’Italia. L’arena, nel quartiere Santa Giulia a Milano, impianto per le Olimpiadi invernali del 2026, non solo offrirà nuove opportunità per gli eventi sportivi ma anche per quelli di intrattenimento. In qualità di sviluppatore e futuro gestore dell’Arena, Cts Eventim ha nominato il Consorzio Eteria come general contractor. Il Consorzio si avvarrà dei soci Itinera (gruppo Astm) e Vianini Lavori (gruppo Caltagirone), che vantano anni di esperienza nella realizzazione di progetti su larga scala.

Klaus-Peter Schulenberg (nella foto), ceo di Cts eventim, ha commentato: "Siamo orgogliosi di poter collaborare con partner altamente qualificati con cui condividiamo lo stesso obiettivo di realizzare un nuovo landmark iconico per Milano e uno spazio innovativo e polifunzionale che diventerà punto focale per lo sport e l’intrattenimento dal vivo non solo per la città ma per tutta la Penisola". L’arena che sarà realizzata sulla base del disegno dell’architetto David Chipperfield, in collaborazione con la società internazionale di ingegneria Arup, avrà una capienza fino a 16 mila persone e sarà incorniciata da una piazza con oltre 10 mila metri quadrati di spazio per festival estivi ed eventi all’aperto.