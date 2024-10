Olimpiadi 2026, prezzi salati. San Siro da 260 a 2mila euro

L’obiettivo è di 1,6 milioni di biglietti di cui 1,1 milioni da vendere ai semplici appassionati e 500 mila euro ai cosiddetti stakeholders (aziende, sponsor...). Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 mancano un anno e quattro mesi (la cerimonia di apertura si svolgerà allo stadio di San Siro il 6 febbraio 2026) e la Fondazione a Cinque Cerchi inizia a fissare obiettivi e prezzi dei tagliandi che serviranno per assistere alle gare che si svolgeranno tra Lombardia e Veneto. "Per i Giochi olimpici (6-22 febbraio 2026), i prezzi partiranno dai 30 euro, oltre il 20% sarà sotto i 40 euro e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100 euro", si legge nel comunicato. Ma nella tabella con tutti i prezzi, per gli appuntamenti più importanti, dalle cerimonie di apertura e chiusura ad alcune gare per le medaglie d’oro, i prezzi salgano.

Per assistere alla cerimonia di apertura che si svolgerà allo stadio di San Siro il 6 febbraio 2026 i prezzi vanno dai 260 euro ai 2.026 euro, passando per 700 e 1.400 euro. Ancor più cari i prezzi per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: 950, 1.800 e 2.900 euro. Per restare a Milano, i ticket per la partita all’Arena Santa Giulia che assegnerà la medaglia d’oro di hockey su ghiaccio maschile costeranno 450, 900 e 1.400 euro. Insomma, non proprio prezzi popolari. Più abbordabili le gare di sci alpino a Bormio, in Valtellina: da 100 a 220 euro.

La vendita al pubblico dei biglietti per le Olimpiadi inizierà a febbraio 2025 e quella per le Paralimpiadi a marzo 2025, ma il processo mondiale di registrazione è già aperto. Per essere certi di assicurarsi i propri eventi preferiti, infatti, è necessario registrarsi sulla piattaforma ufficiale tickets.milanocortina2026.org già ora o comunque entro metà gennaio 2025. In questo modo, si parteciperà al sorteggio per conoscere la propria finestra temporale per l’acquisto dei propri biglietti olimpici.

Chi comincerà a pianificare già ora la propria esperienza a Milano-Cortina 2026 e acquisterà i biglietti entro maggio 2025, infatti, troverà ulteriori offerte grazie ai prezzi speciali Early Bird per alcune sessioni specifiche.

Da aprile 2025 sarà aperta la vendita libera sia dei biglietti olimpici sia di quelli paralimpici. Tutti i biglietti per i Giochi Milano-Cortina del 2026 saranno digitali. Addio alla carta.