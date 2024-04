Olimpia ko con il Maccabi. È l’addio all’Eurolega

Finisce a Belgrado l’avventura in Eurolega dell’Olimpia. La sconfitta 92-86 (Lo 13) contro il Maccabi risulta comunque ininfluente dopo la vittoria dell’Efes contro la Stella Rossa. Per i milanesi è un fallimento la campagna europea con una squadra composta per le Final Four che non ha nemmeno centrato l’obiettivo minimo del play-in. Tanti infortuni, ma anche una serie di occasioni smarrite con ben 6 partite su 10 contro le ultime 5 della classifica. Per la prima volta in carriera Mirotic non giocherà i playoff, come potrebbe essere stata l’ultima partita in Eurolega per Kyle Hines dopo 425 presenze. MACCABI-OLIMPIA 92-86 (27-27; 52-52; 77-70)Sandro Pugliese