Olimpia, è il solito film. Inizio horror e lieto fine

BASKET SERIE A

di Sandro Pugliese

È ancora una volta un’Olimpia in formato diesel quella che vince in campionato. Il successo arriva per 89-91, ma proprio come settimana scorsa deve recuperare lungo tutta la gara lo svantaggio accumulato in un tragico primo periodo (sotto anche 31-14). In una gara senza coach Messina, colpito da un grave lutto nel weekend, l’assistente Mario Fioretti trova da Stefano Tonut l’energia giusta per ribaltare la faccia della partita. La guardia del 1993 è l’unico continuo lungo tutta la partita, firma 5/7 da 2 e 2/4 da 3 chiudendo con 17 punti, mentre il miglior realizzatore alla fine è Napier con 20 punti (4/7 da 2 e 3/7 da 3) in un match dove ancora una volta i 5’ di Valentine sono stati incolori (0/1 dal campo). La partenza è disastrosa, Olisevicius e Bowman segnano con continuità e Treviso è già avanti sul 20-10.

Il massimo vantaggio arriva sul finire del 1° periodo quando il lituano firma da 3 il 31-14 al 9’. Poi i biancorossi iniziano a giocare: il parziale abbraccia 1° e 2° quarto rientrando 31-27 con le iniziative di Napier. Milano si fa sempre più sotto con le scorribande di Tonut che segna la tripla che completa la rimonta a quota 37 al 19’. Alla ripartenza Milano continua a puntare su Tonut e pareggia di nuovo 51-51, poi con Voigtmann trova il primo vantaggio al 23’ sul 51-54. Poi il bersaglio grosso è centrato anche da Melli e Napier, così l’Armani scappa via 53-60 al 26’. Milano tocca anche il +9 (53-62), ma poi spegne la luce, così alla fine del terzo quarto Bowman sigla la bomba che riporta Treviso avanti (65-64 al 30’). L’Armani di nuovo trova vigore con 7 punti marchiati dal trio Napier-Melli-Shields (68-75). Treviso non muore mai (78-82 al 38’), ma la risposta dell’Olimpia è di quelle definitive con una tripla e un appoggio di Tonut (81-87) che regalano il successo.