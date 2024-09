Oggi il via libera all’incontro tra killer e nonno

É atteso per oggi l’ok del giudice che darà il via libera all’incontro tra il nonno e Riccardo C., il 17enne che ha ucciso con 68 coltellate papà Fabio, mamma Daniela e il fratellino Lorenzo di 12 anni, nella loro casa di Paderno Dugnano (nella foto Fabio con i due figli) . Dopo l’autorizzazione sarà fissata la data. "Riccardo è provato, non è una condizione facile, aspetta il nonno", ha spiegato il legale Amedeo Rizza. Poi, dopo l’incontro, i passi saranno quelli canonici del processo. La difesa chiederà una perizia psichiatrica sul 17enne. Poi si proverà a capire il movente che lo ha spinto a compiere una strage in una famiglia che, i parenti, descrivono come "perfetta". E anche il rapporto con il frtellino di 12 anni che sembrava essere "idilliaco". I primi esiti delle autopsie effettuate hanno confermato il quadro dei primi accertamenti dei giorni scorsi del medico legale, che aveva evidenziato un totale di 68 coltellate, la maggior parte delle quali inflitte al bambino. Per il 17enne, dopo la richiesta della Procura per i minori nell’inchiesta dei carabinieri, la gip Laura Pietrasanta ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere minorile per triplice omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione. Per la gip c’è il rischio di recidiva, basato sulla "preordinazione dei mezzi, la ripetizione dei colpi unitamente alla particolare condizione emotiva del giovane e alla sua propensione a cambiare e “aggiustare” versione". Inoltre le modalità con cui ha agito ne indicano "la pericolosità sociale e l’incapacità di controllare i propri impulsi".