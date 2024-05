“Oggetti d’evasione” al Consorzio. Le opere dei detenuti in mostra

Dalla Fabbrica del Vapore agli spazi del Consorzio di Viale dei mille. La mostra "Oggetti d’evasione" realizzata dal periodico di informazione "CarteBollate" insieme agli studenti di Social Design del Naba (Nuova accademia di Belle Arti) con gli oggetti realizzati dai detenuti e dalle detenute del carcere di Bollate, si sposta. Dal 23 maggio al 15 giugno gli oggetti costruiti dai detenuti-designer, "per sopravvivere alle limitazioni del carcere" saranno in mostra negli spazi di viale dei Mille 1. In questa seconda “tappa” della mostra ci saranno anche incontri e laboratori. Il primo appuntamento è giovedì 23 maggio alle ore 17, parola ai "carcerieri": Luigi Pagano ex provveditore regionale e vice-capo del Dap, Francesco Maisto, garante dei detenuti di Milano e Giorgio Leggieri, direttore del carcere di Bollate, racconteranno perché le limitazioni del carcere vanno ben oltre la privazione della libertà. L’ultimo il 13 giugno con una serata-pizza. Ro.Ramp.