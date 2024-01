Oasi verdi come discariche. Parco vietato a mezzi e auto

Stop alla circolazione di qualsiasi veicolo a motore all’interno del parco Gru.Brìa (Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale). Il Comune, d’intesa con l’ente Parco e gli altri Comuni del Plis, hanno adottato un’ordinanza che vieta il transito di auto e mezzi nella aree agro-forestali a cui è possibile accedere tramite strade comunali, consortili, vicinali. "Una misura che riguarda principalmente la tutela ambientale e la sicurezza stessa di queste aree verdi in considerazione di numerosi e frequenti episodi di abbandono rifiuti, realizzazione di opere abusive e altri atti illeciti che vengono commessi approfittando della riservatezza dei luoghi che non possono essere agevolmente controllati", ha spiegato l’Amministrazione. Oltre che alle forze dell’ordine, veicoli di soccorso e di enti o di operatori autorizzati, sarà consentito l’accesso anche con mezzi motorizzati ai proprietari, affittuari o conduttori di terreni, ma solo per i percorsi che conducono fino ai luoghi di interesse esponendo un pass rilasciato dallo stesso Parco GruBrìa. La.La.