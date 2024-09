Oasi Le Foppe. Scatta l’appello: dateci una mano

I volontari del Wwf Le Foppe di Trezzo inaugureranno presto il nuovo Centro visite appena affidato al gruppo dal Parco Nord, una marcia in più per la battaglia ambientale che qui avrà un altro cuore pulsante, atteso da anni e ora finalmente realtà. Ospiterà scolaresche e appassionati alla scoperta dell’area protetta. Ma per finanziare le attività e fare fronte alle novità non sempre gradevoli - il meteo ha causato danni enormi fra l’anno scorso e quest’anno alla riserva - servono fondi. Da qui l’appello, a donare. "Aiutateci", dice il referente Fabio Cologni (nella foto) che da sempre guida la realtà che ha riportato bellezza dove c’era una discarica. Basta poco, una cifra simbolica a testa da indirizzare all’Iban IT63G0503433920000000001799 intestato all’associazione (nella causale si possono inserire nome e cognome, e se si desidera anche il progetto che si vuole sostenere). Ma si cercano anche volontari per la manutenzione del paradiso di 11 ettari alle porte della città, l’eden ai bordi della Monza-Trezzo.

Proprio fra stagni e verde, anche quest’autunno si apriranno le attività annuali, a suon di sistemazioni, allestimenti, ammodernamento strutture, costruzione staccionate, rinnovo cartellonistica e manutenzione dei sentieri. Seguirà in primavera l’appuntamento importante con la tutela della biodiversità, quello con il censimento delle ovature degli anfibi. Il piano, giunto al quarto anno e promosso dal Wwf e dalla Regione, ha lo scopo di monitorare la situazione sempre più delicata di queste specie, a rischio scomparsa. Iniziative importanti sia in termini di fatica che economici. I contributi servono a dare una mano. Bar.Cal.