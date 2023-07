Nuovo stadio dell’Inter, l’area di Rozzano su cui può sorgere: dov’è, di chi è e come è servita

Come il Milan, anche l’Inter potrebbe abbandonare Milano e realizzare un nuovo stadio fuori dai confini metropolitani. Ieri, venerdì 28 luglio, si è appreso che i nerazzurri hanno incassato il diritto in esclusiva a realizzare uno studio di fattibilità per l’edificazione di un impianto a Rozzano, in un terreno privato di proprietà della famiglia Cabassi, storica dinastia di costruttori milanesi. Il club nerazzurro, quindi, starebbe per seguire la strada già tracciata dai cugini, che hanno appena acquistato la società proprietaria dell’area di San Donato individuata da Red Bird come la zona giusta per innalzare lo stadio rossonero.

L’aria su cui ha puntato i riflettori l’Inter si trova a Rozzano, comune del Sud Ovest Milano, ai confini con Assago. A poche centinaia di metri c’è, infatti, il Forum, la casa dell’Olimpia di Giorgio Armani, recente vincitrice dello scudetto della pallacanestro, successo che è valso ai biancorossi la terza stella. Non solo. Vicino c'è anche la fermata della metropolitana Assago Milanofiori Forum, capolinea della linea verde.

Per quanto riguarda l’accesso in auto, invece, la zona ha una viabilità piuttosto complicata. Le velleità dell’Inter, però, in questo senso potrebbero essere aiutate dall’appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina. Il palazzetto dello sport – che durante l’anno ospita anche numerosi concerti rock e pop – sarà sede delle gare di pattinaggio di figura e short track: coincidenza che dovrebbe portare alla realizzazione di infrastrutture che possano risolvere il problema delle file in tangenziale e subito dopo l’uscita, così come aumentare i parcheggi. Il progetto c’è. E così il relativo finanziamento.

Ovviamente l’ipotesi dovrà passare anche al vaglio dell’amministrazione comunale di Rozzano, che sta lavorando all’approvazione di un Pgt in cui è prevista la realizzazione di volumetrie sull’area dei Cabassi. A quel punto bisognerebbe aggiungere un “capitolo” dedicato al possibile nuovo stadio dell’Inter.

La notizia dell’interessamento nerazzurro è freschissima, ma entrambi i primi cittadini coinvolti, l’interista Gianni Ferretti (Rozzano, abbonato in primo anello rosso) e la collega milanista Lara Carano, coinvolta per prossimità, hanno aperto all’ipotesi di avere sul loro territorio la nuova casa del Biscione.

Tutto a posto, quindi? Piano. La strada è ancora lunga e, come spesso accade in operazioni di questo tipo, gli inconvenienti sono dietro l’angolo. Marco Bellinazzo, giornalista esperto negli incroci sempre più frequenti fra economia e calcio, ne ha già individuato uno: la vicinanza dell’area con il centro commerciale di Assago impedirebbe di completare il progetto con una struttura di questo tipo, da sempre fra le più frequenti in piani di intervento complessi come quelli che riguardo gli impianti sportivi.

Quale che siano gli esiti dei tentativi intrapresi da Milan e Inter, comunque, un tema pare acclarato nella storia infinita riguardante il nuovo stadio: i due club sembrano ormai definitivamente intenzionati ad abbandonare Milano, tanto più alla luce della scelta della Soprintendenza di porre un vincolo su San Siro. Che, a questo punto, non potrà più essere abbattutto.