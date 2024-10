Nuovo San Siro. Oggi un vertice con Giuli a Roma

Il caso San Siro sbarca al ministero della Cultura a Roma. Il futuro dello stadio Meazza oggi sarà al centro di un tavolo di confronto tra il ministro Alessandro Giuli (nella foto), il sindaco Giuseppe Sala, i dirigenti di Inter e Milan e i rappresentanti delle proprietà dei due club, Oaktree e Redbird. All’ordine del giorno il progetto per realizzare un nuovo stadio rossonerazzurro nell’area di San Siro con una rifunzionalizzazione dell’attuale impianto, che potrebbe essere in parte demolito. Il condizionale resta d’obbligo, perché la Sovrintendenza milanese aveva annunciato un vincolo sul secondo anello, che nel 2025 compirà 70 anni. Ma alla luce del progetto dei club di realizzare un nuovo stadio di fianco alla Scala del calcio, nelle scorse settimane la sovrintendente Emanuela Carpani ha aperto a un parziale abbattimento dell’attuale stadio. Sempre che il progetto di nuovo stadio di Biscione e Diavolo sia all’altezza della situazione.

Inter e Milan, intanto, hanno manifestato al Comune l’intenzione di acquistare il Meazza e l’area circostante per poter costruire il nuovo stadio a San Siro, accantonando l’idea di realizzazione due nuovi impianti fuori Milano: i rossoneri a San Donato Milanese e i nerazzurri a Rozzano. Ma c’è ancora un’incognita: il prezzo fissato dall’Agenzia delle Entrate per lo stadio e per l’intera area di proprietà comunale. La cifra potrebbe essere uno degli elementi di discussione del vertice di oggi nella Capitale, così come il ruolo del Governo nel facilitare l’operazione di realizzazione del nuovo stadio, visto che dal ministero della Cultura dipende la Sovrintendenza, il cui parere è determinante per dare il via libera al progetto del nuovo San Siro e del Meazza rifunzionalizzato.

M.Min.