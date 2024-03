Nuovo nome e restyling dei locali, l’ipermercato torna in attività

Con un cambio di denominazione e un restyling dei locali, l’ipermercato ex Bennet (e prima ancora ex Carrefour) di San Giuliano, all’angolo tra la via Emilia e via Pace, da oggi torna in attività. Il punto vendita è stato infatti acquisito da Rialto Spa, società che gestisce i supermercati a marchio “Il Gigante”.

"Un’iniziativa - spiega Giancarlo Panizza, presidente e fondatore del gruppo “Il Gigante”, a proposito dell’acquisizione del ramo d’azienda - che vuole tutelare innanzitutto i livelli occupazionali, garantendo continuità a tutti i dipendenti dell’ipermercato. Dopo un breve periodo di chiusura, che ci ha consentito di apportare un restyling alla struttura, riapriamo al pubblico presentandoci col format caratteristico della nostra catena perché vogliamo offrire il meglio, in termini di esperienza di acquisto, per la qualità e il vasto assortimento dei prodotti".

"Un nuovo e importante passo avanti - prosegue - nell’impegno che la nostra azienda, in oltre 50 anni di attività, ha sempre profuso per servire i clienti nel modo più efficiente".

Nel pomeriggio di ieri l’inaugurazione del punto vendita, esteso su una superficie di 4mila 800 metri quadrati, dotato di 14 casse e 8 "fast lane" per i pagamenti veloci, oltre che di un parcheggio da mille posti auto.

Prevista anche la possibilità della spesa on-line.

Il primo supermercato con l’insegna "Il Gigante" è stato aperto a Sesto San Giovanni il 21 settembre 1972.

La formula, all’epoca innovativa, era quella dell’ipermercato, ossia una struttura dove accanto ai generi alimentari si potessero trovare anche quelli non alimentari. Oggi la catena Il Gigante conta più di 5mila dipendenti distribuiti in 60 supermercati tra Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.