Nuovo medico nel quartiere: "La risposta a un bisogno"

Anche il terzo spazio messo a disposizione dal Comune per i medici di medicina generale al quartiere Tessera è stato assegnato. "Da anni l’Amministrazione stava lavorando affinché il Tessera potesse essere maggiormente presidiato a livello sanitario, specialmente tenendo conto della crescente popolazione anziana nel quartiere - spiegano dal Comune -. Con questo obiettivo, nel 2021 aveva messo a disposizione, tramite bando, la sede comunale di via Turati al civico 6, da cui erano stati ricavati tre ambulatori. Da qualche giorno, anche il terzo locale è stato assegnato: vi opera il medico di medicina generale Matteo Carrara (nella foto), che riceve il lunedì dalle ore 17 alle 19, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì e il venerdì dalle 13 alle 15.

Il contratto di concessione ha una durata di tre anni con possibilità di rinnovo per lo stesso tempo". "Da tempo abbiamo avviato interlocuzioni con Asst - aggiunge il sindaco Marco Pozza - perché venisse destinato un medico all’interno dell’ambulatorio che abbiamo attrezzato al centro Turati. Nelle ultime settimane, con gli uffici comunali, abbiamo insistito affinché si riuscisse a dare una risposta concreta a un bisogno reale. Ringrazio il dottor Carrara per la sua disponibilità". Gli altri due ambulatori di via Turati erano stati assegnati a inizio 2022 al medico Giulia Cantoni e alla pediatra Teresa Maria Elicio.Chi vuole scegliere il nuovo medico di base può rivolgersi in una farmacia o al distretto Asst di via Marzabotto a Corsico su appuntamento (allo 02.994308948). Fr.Gr.