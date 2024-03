Nuovo look a Cinisello. Tre milioni di euro per le case popolari e gli edifici scolastici

Tre milioni di euro tra manutenzioni e decoro cittadino e altri 12 milioni per i nuovi progetti e quelli già in corso finanziati dal Pnrr o da fondi regionali e statali. In particolare, il 2024 vedrà uno stanziamento di 550mila euro per la sistemazione delle buche stradali, 265mila per la segnaletica, 550mila per impianti sportivi e cimiteri, 450mila per la manutenzione degli edifici scolastici. Il capitolo più pesante riguarda gli alloggi comunali, a cui saranno destinati 650mila per la ristrutturazione. Altri 114mila euro andranno per ascensori, impianti di sicurezza, antintrusione e 129mila per gli impianti antincendio. Prima dell’estate saranno avviati i cantieri del progetto Spugna in sinergia con Cap Holding e Città metropolitana Milano per circa 1.370.000 euro e, sempre con Città Metropolitana, Cambio realizzerà i percorsi ciclabili ad elevata velocità del valore di circa 2,5 milioni. Il completamento del sistema delle acque del settore est del Parco Nord ha ottenuto oltre 550mila euro di finanziamento con un progetto insieme al Parco Nord Milano. Attualmente i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport, del valore di un milione di euro, sono quasi in dirittura d’arrivo e le nuove facciate sono già visibili mentre si attende il cantiere per il nuovo centro sportivo di via Alberti, creato con 1,5 milioni del Pnrr. Anche la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia, con 1,3 milioni del Pnrr e circa 500mila euro del Comune, è entrata nel vivo e si stanno creando ora le nuove fondamenta del polo 0-6 anni di via Bramante. Per gli interventi di manutenzione straordinaria per il risparmio energetico degli impianti di illuminazione al pattino dromo e alle scuole elementari Parco dei fiori e Garibaldi si prevedono invece fondi per 170mila euro.

"Grazie a quanto previsto nel bilancio contiamo di prenderci cura del patrimonio pubblico, intervenendo, a seconda dei casi e delle necessità, con la manutenzione ordinaria, con lavori straordinari o con progetti importanti e nuove realizzazioni – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi -. Abbiamo previsto anche ulteriori risorse per altri interventi. L’obiettivo principale è rilanciare la città senza tralasciare l’azione quotidiana su un patrimonio pubblico notevole come quello di Cinisello".