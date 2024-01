Nuovo iper in via Mozart. In cambio una ciclabile

Sono iniziati i lavori tra via per Imbersago e via Mozart, dove l’attuale edificio commerciale sarà demolito e ricostruito e un altro supermercato sorgerà accanto, dove oggi c’è un prato. Mentre il cantiere è stato aperto, in città non si placa la polemica. Il nuovo polo sarà realizzato su un terreno oggi inutilizzato, a verde, e sarà una media struttura di vendita di 2.500 metri quadrati. L’operatore si farà carico del prolungamento del percorso ciclabile su via Mozart, di interventi sulle alberature e dei posteggi. Sarà anche riconfigurata la rotonda all’incrocio con via Dante, nonostante sia stata creata da poco. La rotatoria, infatti, ha creato diversi disagi e non ha sopportato al meglio l’aumento del traffico sulla strada provinciale. Alla fine, tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria legati ai due nuovi edifici commerciali, l’operazione porterà al Comune quasi 1,5 milioni di euro. "Qualcuno ha coinvolto i cittadini in un intervento così importante per la città? Sono stati informati di questa novità che avrà ripercussioni non solo sul traffico, ma più in generale sul già tanto martoriato territorio colognese - chiede il Collettivo d’Azione Territoriale -? Abbiamo dubbi, interrogativi e perplessità. L’ Amministrazione Zanelli avrebbe dovuto segnare un passo diverso rispetto a quella che appare una semplice continuità con la precedente Giunta, da cui ha ereditato questo piano". Il gruppo di attivisti di Cologno punta il dito contro l’ennesima colata di cemento e l’ennesima struttura di vendita. "Non ne avevamo bisogno. Lasciando perdere i giganteschi centri commerciali fuori dai confini comunali ma a un tiro di schioppo tra Sesto, Cinisello, Carugate e Brugherio, a distanza di pochi centinaia di metri a Cologno ci sono già due grandi supermercati. Se poi estendiamo il raggio su viale Lombardia, il numero aumenta notevolmente".

La.La.