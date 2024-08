Nuovo blitz al Parco Media Valle. Presi due spacciatori nel bosco

Si spaccia ancora al Parco della Media Valle del Lambro, dove lo scorso ottobre ci fu una sparatoria, con un morto e due feriti, tra due bande di pusher per spartirsi il territorio. Durante una nuova operazione di osservazione, la polizia ha arrestato in flagranza di reato due malviventi, che avevano scelto proprio l’area verde come base per incontare i clienti. Nel blitz uno dei due pusher ha cercato anche una disperata fuga, lanciandosi dal ponte di San Maurizio al Lambro per evitare di finire in manette come il complice.

Qualche sera fa, gli agenti si sono nascosti tra la boscaglia del parco, in attesa dello scambio di droga. Cosa che è avvenuta poco dopo e che ha fatto scattare il blitz. La coppia di spacciatori è formata da due marocchini, entrambi risultati irregolari sul territorio, di 29 e 22 anni. Senza documenti, uno dei due era entrato in Italia soltanto da poche ore, passando per la Spagna, probabilmente chiamato dall’amico che gli aveva assicurato un “lavoro“ sicuro. Il primo a finire in manette è stato il giovane che aveva venduto le dosi di droga: in tasca aveva ancora 20 grammi di cocaina e 17 di hashish, pronti per essere piazzati sul mercato al dettaglio. Il complice ha invece cercato di scappare.

Prima si è infilato nelle aree Falck, utilizzando un varco nelle recinzioni che separano le acciaierie dismesse dal polmone verde. Poi ha cercato rifugio nel vicino centro commerciale Vulcano. Infine, si è gettato dal ponte, volando da un’altezza di cinque metri ma senza procurarsi nemmeno un graffio. Solo a quel punto gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. La perquisizione personale ha permesso di trovare un bilancino di precisione, utilizzato per pesare la droga venduta poco prima, e 115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I clienti sono stati invece segnalati in Prefettura come assuntori. Da tempo, ormai, il Parco della Media Valle del Lambro è sotto sorveglianza per un giro di droga che, nei mesi, ha coinvolto la zona di via Pisa e, sul territorio di Cologno, le collinette di San Maurizio.