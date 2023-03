Nuovo asilo nido gara d’appalto da oltre 2 milioni

Si è aperta in questi giorni la procedura burocratica che dovrà essere conclusa prima dell’estate per definire il progetto esecutivo del nuovo asilo nido di Palazzolo Milanese, che sorgerà a poche centinaia di metri in linea d’area rispetto all’attuale struttura di via Monte Sabotino. "È un’opera a cui tenevamo moltissimo - commenta il sindaco Ezio Casati (nella foto) -. L’attuale edificio è tra i plessi scolastici più datati della città e anche gli interventi di manutenzione che periodicamente si fanno non potranno mai ammodernare completamente una scuola che ha fatto il suo tempo. È un investimento importante, significativo, perché dà una risposta a un’esigenza educativa e formativa che ha bisogno anche di ambienti e luoghi di nuova concezione". Il nuovo nido sarà realizzato all’interno dell’area alle spalle della media Don Minzoni con un accesso dedicato da via Volta, "su uno spazio oggi libero e questo consentirà di costruire una nuova struttura moderna per gli aspetti architettonici e strutturali e in linea con i nuovi canoni di efficientamento energetico".

Questa scelta consentirà anche ai piccoli utenti di godere degli spazi intorno al nuovo edificio per le attività all’area aperta. L’opera sarà finanziata con fondi Pnrr per oltre 2 milioni di euro, che il Comune si è aggiudicato attraverso un bando pubblico. "Poter costruire il nuovo nido in un’area diversa ci consentirà inoltre di poter dare continuità al servizio per le famiglie senza interruzioni e disagi - sottolinea Casato -. E questa è anche un’opportunità che abbiamo tenuto in grande considerazione scegliendo la nuova collocazione". La gara d’appalto è stata pubblicata e gli operatori economici potranno presentare le offerte entro il 4 aprile. La.La.