Due nuovi supermercati a Cassano d’Adda. Lidl assume 25 addetti: ecco come fare domanda

Cassano d'Adda (Milano), 12 agosto 2023 – In arrivo due nuovi supermercati che occuperanno lo spazio della sede del Comando Compagnia Carabinieri trasferito nel comune di Pioltello. I lavori per liberare l'area dalle macerie della vecchia caserma procedono a gran ritmo per procedere poi alla costruzione di strutture per attività commerciali pronte ad offrire nuovi posti di lavoro. Sarà la Lidl uno dei due supermercati che approderanno in quell'area, struttura ancora da realizzare, nessuna certezza quindi per la data di apertura al pubblico, ma la direzione del punto vendita ha già dato inizio alla raccolta curriculum per l'assunzione di 25 addetti per la nuova sede di Cassano.

"Come da nostra politica aziendale, forniamo i dettagli relativi ai nostri nuovi punti vendita solo a ridosso della data di apertura”. E' quanto ha fatto sapere la Lidl dalla sede di Verona. Le candidature online possono essere presentate su www.lavoro.lidl.it mentre il 5 settembre prossimo sono in programma i colloqui dei candidati. In quella stessa area di via Milano è poi prevista anche l'arrivo dell'Iperal, altro colosso della vendita all'ingrosso. La presenza, dunque, delle due nuove realtà commerciali a pochi passi da quelli già esistenti Coop, Eurospin e Famila pronto ad essere operativo a ridosso della tangenziale, farà di quella zona un punto di riferimento della grande distribuzione commerciale sul territorio cassanese.

Il progetto di cambio destinazione d'uso di quella superficie da 27mila metri quadri che dal 1992 al 2021 ha ospitato il Comando Compagnia dei militari dell'Arma, ha preso il via con l'approvazione del piano attuativo nell'aprile 2020. Il cambiamento consente la presenza di insediamenti produttivi, terziari, commerciale e anche destinazioni complementari ad uso edificabile residenziale.