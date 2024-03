Nuovi sportelli per gli over 60. Info sui servizi

I centri di aggregazione Foglia, Manù e Pertini avviano i nuovi sportelli informativi dedicati in particolare ai cittadini over 60, ma non solo. I volontari dello sportello sono disponibili per informazioni e orientamento sui servizi sociali e sociosanitari del territorio. Offrono inoltre supporto pratico per la presentazione di domande online di accesso a prestazioni e servizi, per consultare siti Internet e per sapere come accedere ad altri sportelli come ad esempio lo sportello assistenti familiari. "Con questa iniziativa l’Amministrazio e i centri anziani rinnovano l’impegno per incrementare le attività e le iniziative di accompagnamento e supporto alle fasce più deboli della popolazione" - spiega il sindaco Gianni Ferretti. "Gli sportelli nascono per venire incontro agli anziani e consentire loro di avere le informazioni di cui hanno bisogno senza dover recarsi in Comune - commenta Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alle Politiche della terza età -. Il servizio però offre supporto anche ad altre fasce di età".

Gli sportelli sono aperti in giorni e orari diversi. Per accedere è necessario prenotarsi: per il centro Manù, via Leopardi 5, lo sportello è aperto il giovedì dalle 11 alle 12. Per prenotazioni 02.89695927 (dalle 14.30 alle 18.30) oppure scrivere una e-mail all’indirizzo apscentroaggregazionemanu@gmail.com. Per il Sandro Pertini, via Matteotti 37-39. Lo sportello è aperto il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per prenotazioni contattare i seguenti numeri di telefono 328.9494554 e 02.57510880 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo pertinirozzano@gmail.com. Infine al centro anziani Giovanni Foglia, viale Lazio 35 lo sportello è aperto il mercoledì dalle 9 alle 12. Per prenotazioni 351.7043816 oppure uuna mail al centroanzianifoglia@gmail.com

