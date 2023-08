Nuovi “milomat” a Milano in Piazza Duomo: sostituiscono i blocchi di cemento

I “milomat“, così sono stati battezzati i nuovi 200 dissuasori mobili antisfondamento con il disegno della città di Milano, sono spuntati anche sul tratto di piazza Duomo all’altezza di via Mercanti mandando definitivamente in pensione i new-jersey in cemento armato che erano stati posizionati 7 anni fa come misura di sicurezza contro eventuali attacchi terroristici. Un allarme scattato a livello internazionale. Basti ricordare l’attentato di Berlino del 19 dicembre 2016 che ha provocato 12 morti e 56 feriti tra i frequentatori di un mercatino.

In piazza del Duomo i lavori erano iniziati a fine settembre dell’anno scorso sul lato opposto, a ridosso di via Mazzini e di via Torino, e i milomat erano già realtà in altre vie del centro come via San Pietro all’Orto e via Dante. Adesso è stato trasformato pure il lato settentrionale della piazza. Il nome milomat era stato coniato dall’assessore Pier Francesco Maran per evidenziare come i dissuasori in granito fossero più eleganti rispetto a quelli tradizionali e in linea con le caratteristiche della città di Milano. Sono colonne metalliche rivestite in granito e piantate nel terreno, fatte per resistere ad automezzi lanciati a forte velocità. Questi dispositivi sostituiscono i new-jersey che erano stati posizionati provvisoriamente. Blocchi grigi che però erano diventati più piacevoli da guardare grazie agli interventi degli artisti, che il Comune aveva chiamato a raccolta per decorarli.

Rimasti realtà fino a poco tempo fa. A fine dicembre del 2020 la giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo dei milomat, per una spesa di 2,9 milioni. E a poco a poco hanno sostituito le vecchie barriere di cemento.

