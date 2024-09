Nuove tecnologie in quattro stazioni: "Così si avranno treni più puntuali"

"Investimenti in corso per 25 miliardi di euro", così ripartiti: 14,5 miliardi per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e i restanti 10,5 miliardi per la manutenzione e la sicurezza. È quanto fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per quel che riguarda i cantieri a Milano e in Lombardia. Tema da tempo noto ma rimasto irrisolto è la fluidificazione del traffico nel nodo di Milano, ormai congestionato. A tal proposito, da RFI fanno sapere di essersi concentrati "nella realizzazione di nuovi apparati tecnologici e di nuovi sistemi di distanziamento che, consentendo di accentrare il governo della circolazione dei treni, sono in grado di migliorare sensibilmente i livelli di regolarità e puntualità".

Nel dettaglio, "gli interventi principali in programma riguardano la realizzazione di nuovi apparati computerizzati" in più stazioni milanesi: "Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate e Certosa". E nuovi sistemi di distanziamento (dei convogli) nelle tratte Milano Greco-Lambrate e Monza-Carnate. "Tali sistemi consentiranno di aumentare la capacità e la regolarità dei treni sulle tratte indicate". Sempre nel nodo di Milano e sempre per incrementare la capacità dell’infrastruttura, RFI ha avviato più progetti di quadruplicamento delle linee caratterizzate dalla sovrapposizione di traffici regionali, lunga percorrenza e merci. Da qui i cantieri in corso per il quadruplicamento delle tratte Milano Rogoredo-Pieve Emanuele e Rho-Parabiago.

Infine da RFI evidenziano "le iniziative di sviluppo dell’accessibilità nelle stazioni ferroviarie". In questo caso l’impegno è quello di "ridefinire il concept della stazione, con una sistemazione dei piazzali esterni che sia funzionale all’integrazione con lai mobilità urbana oltre a migliorare gli spazi fisici di stazione rendendoli più confortevboli, sicuri, accessibili alle persone a ridotta mobilità e tecnologicamente connessi". "In tale ambito – fanno sapere sempre da RFI – i principali interventi nel noto milanese riguardano le stazioni di Porta Garibaldi, Greco Pirelli, Sesto San Giovanni, Certosa, Porta Romana, Forlanini, Romolo, San Cristoforo" ma anche la stazione al MInd (Milano Innovation District ndr).

Gi.An.