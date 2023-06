Nuove piazze a Sesto e Cinisello Verde, arredi, giochi dei bimbi E giù le barriere architettoniche

di Laura Lana

Le città si rifanno il look partendo dalle nuove piazze, che sono state inaugurate tra feste, musica e ospiti. Ieri pomeriggio l’amministrazione di Cinisello ha tagliato il nastro nella nuova piazza Costa: 140mila euro di investimento per un cantiere che ha coperto una superficie di quasi 3mila metri quadri. Intrattenimento musicale di Alex Zitelli, musicista autore dell’inno cittadino, sfilata di moda a cura di Fashion Town in collaborazione con Progetto Danza, gonfiabili, anguriata, è stata anche installata una targa in ricordo di Gaetano Marino, il commerciante di piazza Costa scomparso di recente, punto di riferimento per i residenti con la sua panetteria.

"Un altro luogo della città è stato rinnovato. I lavori di restyling di hanno permesso di restituire uno spazio di ritrovo e aggregazione più ordinato e piacevole, con la realizzazione di una nuova area verde e nuovi arredi, percorsi senza barriere architettoniche, giochi nuovi e più sicuri per i più piccoli. Un’opportunità in più anche per il rilancio del commercio e i negozianti ospitati sotto i portici e per gli eventi cittadini", spiegano il sindaco Giacomo Ghilardi e il vicesindaco Giuseppe Berlino che ha la delega al Commercio.

La piazza è stata dotata di un impianto di irrigazione per il mantenimento del verde e anche di nuove telecamere per garantire la sicurezza.

Venerdì sera, invece, a Sesto San Giovanni è stata inaugurata piazza Petazzi, per mesi impegnata da lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dalla Regione con 600mila euro. Nel restyling il rifacimento della pavimentazione, la creazione di una fontana a raso che effettua giochi d’acqua e che, grazie a un sistema intelligente, la filtra costantemente e ne evita la dispersione. Sono state introdotte otto nuove aiuole con alberi e panchine e, come a Cinisello, è stato installato un sistema di videosorveglianza e un moderno impianto di illuminazione a led per il risparmio energetico. Al taglio del nastro, oltre all’amministrazione, ha partecipato l’assessore regionale Romano La Russa, il decano don Roberto Davanzo per la benedizione e il gruppo 18 Hills che si sono esibiti in uno spettacolo musicale. "La piazza centrale di Sesto è stata restituita alla cittadinanza: i sestesi vedono riconsegnata una piazza sicura, vivibile e architettonicamente moderna", commenta il sindaco Roberto Di Stefano.