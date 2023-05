Nuove aperture in Mind Arrivano le nuove caserme per carabinieri e Fiamme gialle

di Roberta Rampini

Dopo la Fondazione Human Technopole, l’Ircss Ospedale Galeazzi-Sant’ambrogio, le aziende e in attesa del campus delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano, in Mind arrivano anche l’Arma dei carabinieri e la guardia di finanza. È quanto prevede un protocollo d’intesa siglato in Prefettura a Milano tra il ministero dell’Interno, la Regione Lombardia, i comuni di Milano e Rho, la Legione Lombardia dei carabinieri, il Comando regionale della guardia di finanza, Arexpo (proprietaria dell’area) e Lendlease che ha in concessione l’area su cui sorgeranno le caserme. "Questo Protocollo è il frutto di un lavoro importante e paziente, di limatura che mette insieme procedure complesse, per prefigurare un importante insediamento dei carabinieri e della guardia di finanza a Mind che è di fatto è “una città nella città” e quindi avrà un presidio importante delle forze dell’ordine - ha dichiarato il prefetto Renato Saccone -. In parte trasferiremo lì risorse che già operano sul territorio ma, soprattutto per i carabinieri, consentirà di incrementare e dare piena autonomia al nuovo comando gruppo, ma è prematuro ragionare sui tempi".

L’obiettivo del Protocollo è proprio quello di garantire al distretto dell’innovazione di avere un presidio di ordine e sicurezza pubblica in virtù del fatto che nell’area da un milioni di metri quadrati si arriverà ad avere una presenza quotidiana di 80mila persone al giorno. "Mind è nata non per essere un’isola felice senza connessione con il territorio attorno - ha commentato l’ad di Arexpo Igor De Biasio - la presenza delle strutture di carabinieri e guarda di finanza sarà un elemento chiave per tutta la zona vicina al sito, a partire da Rho e Baranzate". Dentro e fuori, quindi. Militari e finanzieri saranno anche al servizio di tutto il territorio. Le caserme sorgeranno nella parte di Mind che confina con Palazzo Italia in prossimità di piazzale Expo 2015. Il costo previsto dei lavori è di circa 13,5 milioni di euro, di cui 3,8 milioni garantiti da un contributo di Regione Lombardia. "Attraverso questi insediamenti si va a rinforzare la presenza dei carabinieri e della Guardia di Finanza a beneficio della nostra città in termini di sicurezza. Il Gruppo Carabinieri Rho avrà finalmente la sua sede definitiva che potrà riunire in un unico luogo la parte amministrativa con la parte operativa del gruppo. Rimarrà la compagnia e la stazione dei carabinieri di Rho vicino al Parco Europa a cui si aggiungerà una nuova stazione dei carabinieri dedicata a Mind", afferma il sindaco rhodense, Andrea Orlandi.