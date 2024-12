Nuova vita per over 30. Webinar e corsi gratis

Nuovi appuntamenti a dicembre con i webinar gratuiti che Afol Metropolitana propone alle persone che hanno bisogno di mettere a fuoco il loro obiettivo professionale e vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro. Si tiene mercoledì 11 dicembre, a partire dalle 10, l’appuntamento dedicato a chi ha più di 30 anni ed è alla ricerca di un lavoro. Il webinar, di due ore, si apre con un focus su come attivarsi nella ricerca di lavoro e come muoversi nei nuovi scenari del mercato. Sarà presentato il portale delle offerte di lavoro del servizio ricerca e preselezione del personale di Afol Metropolitana e sarà possibile capire come definire i propri obiettivi professionali, quali sono i punti di forza personali da spendere in un colloquio e come promuoversi con il personal branding.

Venerdì 13 dicembre, sempre alle 10, il workshop online è dedicato agli under 30, che si affacciano al mondo del lavoro e vogliono capire che direzione prendere. Il focus dell’incontro sarà dedicato a come mettere a fuoco talenti e attitudini, a come specializzarsi una volta individuato il proprio settore d’interesse e a come investire nella formazione. L’appuntamento per martedì 17 dicembre, sempre dalle 10, è pensato per le donne con responsabilità di cura, che non lavorano. Saranno forniti gli strumenti per valorizzare le esperienze maturate nel quotidiano per renderle spendibili nella ricerca di un nuovo lavoro o di un progetto professionale, tenendo conto della necessità di conciliare gli impegni familiari con le richieste del mercato del lavoro. Durante gli appuntamenti è possibile confrontarsi e fare domande agli orientatori. Per partecipare è possibile iscriversi online nella sezione orientamento su afolmet.it o scrivere a orientamento@afolmet.it