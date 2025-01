Nuova vita in largo Treves: "Cantieri, bar e panchine. È una zona solo per turisti"

Lo chiamavano “il bidoncino“: una torre di 10 piani progettata nel 1955 e rimasta in disuso dal 2021, dopo il trasloco degli uffici comunali. L’antico palazzo di largo Treves è stato abbattuto, lo scorso anno, con una macchina “rosicchia edifici“ che lo ha demolito dall’interno. Al suo posto si stende un cantiere, protetto da lamiere e jersey in cemento, dove sorgerà un nuovo palazzo residenziale. Per il resto, largo Treves è uno spiazzo tutto lastre e pavé, con due aiuole cinte da panchine in legno: la pedonalizzazione è terminata nel 2023, con l’eliminazione della strada che passava in mezzo. "L’intervento ha rinnovato il quartiere e ora lavoriamo di più", osserva Salvatore Castronovo, dipendente di un bar. "La piazza non è più fruibile perché mancano i servizi, e quel poco che c’è costa troppo - ribatte Elena Bianchi, nata e cresciuta qui - Intorno ci sono solo bar, ristoranti e negozi di mobili: vogliono creare un quartiere per il turismo di massa". Chissà se il nuovo palazzo saprà invertire questa tendenza. O se, piuttosto, finirà per accelerarla.

Thomas Fox