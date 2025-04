Nuova viabilità a Cusano. Via Marconi a doppio senso

In ritardo rispetto al cronoprogramma, mercoledì riaprirà il doppio senso di marcia della via Marconi nel tratto compreso fra l’intersezione via Manzoni e la via Tagliabue/Verdi per i soli veicoli con una massa complessiva non superiore ai 75 quintali. La svolta, tanto attesa dagli automobilisti e dai residenti, si porta dietro anche il limite di velocità a 30 chilometri orari sul ponte e la cancellazione degli stalli di sosta posizionati sulla via Marconi nel tratto compreso fra via Alemanni e via Tagliabue (tratto lato numeri pari). I controlli, conclusi nelle scorse settimane, hanno infatti indicato che risulta sicuro per il traffico veicolare in due direzioni di marcia, ma non per i mezzi pesanti, anche se l’infrastruttura dovrà essere riqualificata o rifatta prossimamente. "Il ponte non necessitava di chiusure di senso di marcia. Riapre senza alcun intervento manutentivo - lamentano i cusanesi -. Ci sono voluti 4 mesi per arrivare a questa decisione. Ora altri 2 mesi per ripitturare l’asfalto. Chissà quando sarà riparato o ricostruito". La.La.