Nuova rissa notturna a Sesto: "Il presidio fisso è scomparso"

Tornano le risse in piazza Trento e Triste. O forse non sono mai sparite del tutto, insieme allo spaccio e agli altri episodi denunciati da oltre un anno da comitati e residenti. Una piazza diventata calda, finita sotto la lente della polizia di Stato e di quella locale. "Oggi (ieri, ndr) è arrivata l’ennesima rissa. Nelle ore precedenti, l’area pare non fosse presidiata. Tuttavia a seguito delle segnalazioni, le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e per questo le ringraziamo", dice il comitato Rondò Torretta, nato spontaneamente un anno fa proprio a seguito dell’escalation di violenza e di episodi criminosi avvenuti nel quartiere.

Escalation che aveva portato a diversi provvedimenti: una presenza più massiccia da parte della polizia di Stato, la richiesta del Comune al prefetto e al questore di pattugliamenti aggiuntivi e l’istituzione di un presidio fisso, un security point, con un servizio a piedi da parte degli agenti del comando della polizia locale. "Da settimane il presidio fisso sembra essere scomparso o meno visibile – fa sapere il comitato del rione –. Da mesi continuiamo a chiedere un presidio e un pattugliamento dell’intero quartiere in orario serale che sia più visibile e continuo". Per scoraggiare le frequentazioni di malviventi, con lo spaccio di droga e il bivacco con alcolici, in autunno l’amministrazione aveva anche rimosso tutte le panchine da piazza Trento e Trieste, scatenando diversi malumori tra gli abitanti. Un’azione di prevenzione ma anche di preparazione per il cantiere che avrebbe dovuto riqualificare quello slargo. Eppure, a oggi, il progetto esecutivo ancora non esiste, dopo aver peregrinato da un settore all’altro del Comune. Dalla protesta per le panchine era nato anche un secondo comitato, “Riprendiamoci piazza Trento e Trieste“, che sabato alle 15 sarà sotto il municipio con un flashmob. "La rissa è avvenuta all’incrocio con via Risorgimento tra persone che prima si sono ubriacate, forse hanno anche assunto sostanze, e poi si sono picchiate – spiegano dal comitato –. Gli abitanti del quartiere non possono più essere ostaggi di questi personaggi. Nonostante petizioni e segnalazioni, non vediamo azioni risolutive. Chiediamo più sicurezza e di poter uscire di casa la sera senza paura".