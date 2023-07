Nuova pavimentazione nell’area di San Martino

Al via i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza della Chiesa, un intervento nell’ambito della riqualificazione dell’area di proprietà della parrocchia San Martino. Sei alberi della specie Magnolia Grandiflora saranno sacrificati al restyling: "Negli anni hanno avuto difficoltà di crescita provocando pericolosi sollevamenti del porfido e dei marciapiedi", spiega l’amministrazione comunale dopo la perizia dell’agronomo. "L’obiettivo è creare una piazza che ritorni a essere luogo di incontro e aggregazione, più fruibile da parte dei pedoni e dei cittadini che amano vivere la città". Le piante saranno sostituite con 4 esemplari di Pyrus calleryana Chanticleer sistemati, come richiesto dalla parrocchia, in modo da valorizzare la vista della facciata della chiesa appena restaurata. Tra gli interventi previsti: la sostituzione della pavimentazione in porfido, il ripristino dei marciapiedi rovinati dalle radici, l’eliminazione dei parcheggi, il rialzo della piazza alla quota dei marciapiedi.Monica Guerci