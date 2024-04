Nuova pavimentazione in centro. È pronto il cronoprogramma

Come per il primo lotto di lavori sulle vie Roma e Dall’Occo, anche per il secondo e conclusivo sulle vie Manzoni, Grandi e Caduti della Libertà i residenti potranno conoscere il cronoprogramma degli interventi e le modalità di esecuzione delle opere. Se per il restyling delle due strette e caratteristiche strade del centro storico di Cormano Vecchia ci fu l’assemblea lunedì 11 dicembre 2023, dopo 4 mesi ci sarà quella relativa alle altre tre vie che completano l’ambizioso progetto di riqualificazione delle pavimentazioni di queste zone, per una spesa di un milione e mezzo di euro.

Domani, infatti, dalle 18, nella sala del consiglio comunale del municipio di piazza Scurati, il Comune organizzerà l’incontro pubblico per presentare e per spiegare direttamente ai cormanesi, per esempio, le tempistiche, le tipologie dei lavori e le modifiche alla viabilità durante le chiusure stradali. A tutti gli effetti, si apriranno i cantieri in tre zone di Cormano, dopo le cantierizzazioni già operative, dallo scorso febbraio, in via Roma per il primo lotto. Nello specifico, le operazioni di rimozione delle piastrelle interesseranno soprattutto la centrale via Caduti della Libertà, proprio davanti al palazzo municipale, a Cormano Centro; poi, i lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno il centro storico di Brusuglio, vale a dire via Alessandro Manzoni, dove si affaccia la splendida Villa Manzoni; qui, la pavimentazione si presenta davvero deteriorata. Infine, anche la terza strada del centro storico di Cormano Vecchia, via Grandi, vedrà le piastrelle risistemate.

Giuseppe Nava