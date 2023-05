Nuova ciclabile Primi cartelli

Cartelli di divieto di sosta e sopralluoghi segnano l’inizio dei lavori per la nuova pista ciclabile in struttura protetta in corso Buenos Aires: si parte con l’individuazione delle aree a disposizione del cantiere nelle vie Spontini, Redi e Boscovich. La pista sarà in sede protetta su entrambi i lati, con una larghezza di circa due metri e cordoli larghi 50 centimetri e alti 17. La prima fase dei lavori durerà quattro mesi. Nella seconda, dall’autunno fino a dicembre 2024, verranno allargati i marciapiedi creando un grande boulevard pedonale, mentre la ciclabile sarà riasfaltata in pasta rossa.