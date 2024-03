Nuova area eventi e feste stanziati 450mila euro. Ma il bando è andato deserto

È andato deserto il bando per realizzare la nuova area feste: 4mila metri quadri tra via Meani e via De Ponti, adiacente al parco di Villa Ghirlanda Silva, che avrebbe dovuto ospitare attività culturali, ludico-ricreative e sociali tra cui concerti e spettacoli, rassegne cinematografiche, sagre, incontri pubblici. Il bando era stato curato dai tecnici comunali in collaborazione con il Politecnico di Milano con l’obiettivo di creare uno spazio di socializzazione per l’intera città e le associazioni. Immersa nel verde era prevista una zona di circa 600 metri quadri pavimentata e coperta con una struttura fissa in tessuto, oltre a uno spazio ristoro-bar e a una zona rimessaggio. Il valore dell’opera era stato stimato in quasi mezzo milione di euro.

"La gara è risultata essere poco appetibile tanto da impedire la partecipazione da parte degli operatori del settore. Non è un bel segnale per l’Amministrazione, perché è indice di problemi che devono essere affrontati e risolti prima del nuovo bando", denuncia la consigliera Pd Mariarita Morabito. Nel bilancio di previsione sono stati ancora stanziati 450mila euro per il rifacimento dell’area feste e le spese professionali. "Ricordo che quell’area negli anni passati è stata utilizzata tutte le estati per allietare le serate dei cittadini con cene, balli e stand commerciali oltre che per il periodo delle feste con la presenza dei giostrai - conclude Morabito -. Ora è un’area lasciata al libero uso, anche per le passeggiate dei cani di chi abita lì intorno. Un po’ poco per le potenzialità che esprime. Spero che possa vedere al più presto la sistemazione promessa e che attendiamo".

La.La.