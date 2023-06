Numeri da circo ai campi estivi Iscrizioni aperte

La magia del circo torna ad a- nimare l’estate dei giovani, dai 4 ai 17 anni, grazie al Circus summer camp, l’appuntamento ormai tradizionale con il centro estivo più colorato di sempre organizzato dal Piccolo circo dei sogni di Paride Orfei e Sneja Nedeva, una delle attrazioni di Peschiera capace di richiamare spettatori di ogni età provenienti da tutto il territorio. Oltre ai classici giochi sportivi, come ad esempio basket, pallavolo e danza, gli iscritti avranno la possibilità di misurarsi in molteplici specialità del repertorio circense, dalla giocoleria al contorsionismo, dalle discipline aeree all’equilibrismo, calcando una pista in grado di emozionare chiunque. Per rinfrescare menti e corpi, verrà posizionata una piscina attraverso cui i giovani allievi potranno divertirsi e partecipare a momenti ludici con l’acqua. Il tutto sotto la supervisione di artisti esperti, istruttori qualificati e professionisti del settore che regolarmente lavorano con i piccoli neofiti. Il centro estivo si svolgerà dal 12 giugno al 28 luglio, da lunedì a venerdì, con orari flessibili e servizi di pre-scuola, post-scuola e mensa. La giornata tipo al Circus summer camp prevede laboratori di arte circense, attività ricreative e artistiche, giochi, attività videoludiche, stretching post-allenamento e merenda al sacco. "Il nostro è un centro estivo sicuramente fuori dal comune", spiegano gli organizzatori. "Il tendone e le discipline che si svolgono al suo interno esercitano una grande presa sui partecipanti, ai quali offriamo un’esperienza formativa che va ben oltre il semplice svago. Ancora aperte le iscrizioni. Per informazioni e prenotazioni: 3316522892.